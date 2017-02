Zaanse politiek: geen viaduct door Krommenie

ZAANSTAD - De Zaanse politiek ziet niets in de A8-A9-verbinding door Krommenie.

Door Willemien Schenkeveld - 9-2-2017, 17:04 (Update 9-2-2017, 17:04)

Veel Zaanse partijen hadden al een voorkeur voor de Heemskerk- of de Golfbaanvariant door Assendelft. Die voorkeur is alleen maar sterker geworden nu voor de Nulplusvariant door Krommenie een viaduct in plaats van een tunnel is ontworpen. „Een bizarre oplossing, waar we echt door zijn overvallen”, zegt Gerard Ram (VVD). Ook CDA, D66, PvdA, DZ-Rot en POV hebben grote vragen bij tot absoluut geen zin in de Krommenievariant.

Ook de SP...