Gefascineerd door maffe vissenkop

Foto José Pietens Liset de Weger schildert een karper per week.

KROMMENIE - Geef Liset de Weger een vakantiefoto van een wijngaard in Toscane en ze maakt er zo een prachtig schilderij van. Ook voor een mooi portret of een ’Sixtijnse kapel-achtige’-plafondschildering draait ze haar hand niet om. Maar dat ze ooit een serie schilderijen van karpers zou maken, zou tot voor kort niet in haar hoofd zijn opgekomen.

Door José Pietens - 9-2-2017, 14:55 (Update 9-2-2017, 14:55)

Toch is dat precies waar de geboren en getogen Krommeniese nu mee bezig is. Zondag 19 februari heeft ze zelfs een eigen stand op...