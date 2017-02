Minderjarige Zaankanters betalen met nepgeld in Wormerveer

ANP

ZAANDAM - De politie heeft twee Zaanse jongens van veertien en zestien jaar oud aangehouden nadat zij in een winkel in Wormerveer met vals geld hadden geprobeerd te betalen.

Een winkelier kwam erachter dat de twee jongens met vals geld betaalden. Toen de winkelier de jongens hiermee confronteerden gingen deze er rennend vandoor. Omdat er een goed signalement bekend was, wist de politie de jongens snel te vinden.

De 14-jarige kon hierbij worden aangehouden en is door een agent tijdelijk aan een bankje vastgezet. Hierdoor kon de politie op zoek naar de tweede jongen. Omdat de tweede jongen zulke gevaarlijke acties uithaalde tijdens de achtervolging, wist deze te ontkomen. De identiteit van de tweede jongen was inmiddels bekend. De jongen kreeg via zijn ouders te horen dat de politie naar hem opzoek was. De 16-jarige Zaankanter is naar het politiebureau gegaan en is daar aangehouden.

De recherche doet verder onderzoek.