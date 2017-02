Inbreker aangehouden in Zaandam

ZAANDAM - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 40-jarige man aangehouden op verdenking van een inbraak in een woning aan de Westzanerdijk in Zaandam.

Na een alerte melding van glasgerinkel en een verdachte situatie bij de woning, zocht de politie in de nacht van woensdag op donderdag naar een mogelijke inbreker. Zij troffen in de omgeving een 40-jarige man aan die voldeed aan het opgegeven signalement. Deze verdachte werd aangehouden.

Bij de betrokken woning bleek een raam vernield en werden bruikbare schoensporen aangetroffen in de sneeuw. De politie onderzoekt of er iets vanuit de woning is weggenomen. De verdachte zit vast.