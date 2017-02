’Handtekening op Zaanse Monet is geen handtekening’

ZAANDAM - Wist u dat de handtekening op de Zaanse Monet de Voorzaan en de Westerhem in het Zaans Museum geen handtekening maar een stempel? Het is een van de nieuwtjes die te lezen is in de derde druk van het boekje Monet in Zaandam dat woensdag werd aangeboden aan interim-burgemeester Ruud Vreeman in het Monet Atelier.

Door Ivo Laan - 8-2-2017, 19:06 (Update 8-2-2017, 19:06)

Met het boekje van de stichting Monet in Zaandam is Monet weer op de kaart gekomen in de Zaanstreek en daarbuiten. Het leidde tot de...