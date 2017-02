Twee kerken staan te koop

ZAANDAM - De Noorderkerk in de Heijermansstraat of de Bullekerk in de Westzijde wordt verkocht. Dat heeft de protestantse kerkenraad besloten.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 8-2-2017, 17:32 (Update 8-2-2017, 17:32)

Tip van rentmeesters: Bullekerk kan concertzaal worden

De kerkrentmeesters zien voor de Bullekerk een rol als concertzaal weggelegd en vinden dat de gemeenteraad daar in de discussie over het cultuurcluster rekening mee zou moeten houden. De zaal heeft een uitstekende akoestiek en ligging. De kerk maakt deel uit van de beloopbare cultuurdriehoek Verkadegebouw-Bullekerk-Fluxus.

Het besluit om een van beide kerken te verkopen is al in oktober gevallen maar pas deze week openbaar gemaakt. De kerkrentmeesters schrijven hun voornemen in een brief aan de gemeenteraad, midden in de cruciale fase van besluitvorming over de cultuurhuisvesting.

De Protestantse Gemeente Zaandam heeft te maken met een jarenlang krimpend publiek. Op afzienbare termijn is de kerk niet meer in staat om twee gebouwen te bekostigen. Bovendien past het aantal kerkbezoekers makkelijk in één gebouw en zijn er geen twee kerken nodig.

De Bullekerk is een rijksmonument. Het orgel uit 1711 heeft apart van het gebouw ook de status van monument. Zaanstad is al eigenaar van de toren. Bij de kerk hoort ook het kerkhof ten zuiden van de kerk.

De kerk wil met Zaanstad praten over de toekomst van het gebouw en daarbij ook andere monumentale kerkgebouwen betrekken. Voor de Oostzijderkerk, Doopsgezinde Vermaning (Westzijde), Evangelisch-Lutherse Maartenkerk (Vinkenstraat) en de Bonifatiuskerk (Oostzijde) ontbreekt volgens de protestantse kerk een goed perspectief.