Zaanse basisscholen starten met de Ontdekapp

ZAANDAM - De lessen techniek en media op bijna alle basisscholen in de Zaanstreek worden binnenkort gegeven met de Ontdekapp. Deze nieuwe lesmethode is vanaf 1 maart officieel beschikbaar in heel Nederland.

Door Joëlla Angenent - 8-2-2017, 17:05 (Update 8-2-2017, 17:05)

De scholengroepen Agora en Zaan Primair, waartoe de meeste basisscholen in deze regio behoren, hebben geïnvesteerd in het programma en gaan het daardoor dit schooljaar nog introduceren. „Het is een totaal andere en veel creatievere manier van leren. De leerlingen gaan eerst aan de slag met de app, op een...