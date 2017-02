Komma achter veto grote twee

OOSTZAAN - Om de ’kleintjes’ te beschermen tegen het overwicht van Zaanstad en Purmerend in de Veiligheidsregio, heeft Oostzaan een voorstel aangenomen dat een komma moet plaatsen achter het nieuwe vetorecht van de grote twee.

Door Dominic Schijven - 8-2-2017, 16:50 (Update 8-2-2017, 16:50)

Oostzaan wil dat Zaanstad en Purmerend niet zonder meer hun veto uit moeten kunnen spreken zonder een degelijke verantwoording. Een initiatief van VVD Oostzaan, die vindt dat de kleine gemeenten samen een vuist moeten kunnen maken tegen de grote gemeentes. Het voorstel is breed gedragen in Oostzaan. „Het is goed om inzicht te hebben waarom een veto wordt uitgesproken”, zegt Ria Bisseling van Gemeentebelangen.

In de oude constructie hadden Zaanstad en Purmerend het voor het zeggen. Zij hadden de meerderheid van de stemmen en konden dus bepalen. Dat vonden de andere gemeentes maar niets. Daarom hebben volgens de nieuwe constructie de acht gemeenten, Landsmeer, Waterland, Beemster, Edam-Volendam, Wormerland, Oostzaan en Zaanstad en Purmerend allemaal één stem. Maar bij grote kwesties kunnen Zaanstad en Purmerend gezamenlijk een veto uitspreken. „Een addertje onder het gras”, volgens Peter de Wit van de PvdA.

Alle gemeenten zijn akkoord gegaan met de toegevoegde bepaling van de veto, maar Oostzaan neemt er niet zomaar genoegen mee. Het Oostzaanse voorstel moet een waarborg zijn tegen het overwicht van Zaanstad en Purmerend. „De gemeenteraden van alle deelnemende gemeente moeten telkens en met redenen omkleed geïnformeerd worden, indien vertegenwoordigers van de grootste deelnemende gemeentes gebruik maken van de toegevoegde bepaling. Dit om inzicht, begrip en draagvlak te creëren bij deelnemende gemeenteraden”, aldus het aangenomen voorstel. De andere gemeenten in de Veiligheidsregio moeten nog wel akkoord gaan met de Oostzaanse wens.