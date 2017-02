Gratis zwemles voor arme Oostzaners

OOSTZAAN - Oostzaanse kindertjes van ouders die niet zoveel geld te besteden hebben krijgen zwemles geheel op kosten van de gemeente Oostzaan.

Door Dominic Schijven - 8-2-2017, 16:49 (Update 8-2-2017, 16:49)

,,Het gaat om mensen met weinig vermogen en om mensen met een laag inkomen’’, licht de gemeentewoordvoerder toe. ,,Die mogen niet hoger liggen dan 120 procent van het bijstandsniveau.’’

De gemeente biedt in samenwerking met buitenzwembad De Breek, op de grens met Landsmeer, twee zwemlessen per week aan van 6 mei tot 15 september. Dat moet genoeg zijn om in één periode een zwemdiploma te behalen.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan zwemmen in een gemeente met zoveel water als Oostzaan. En dat iemand kan zwemmen moet niet bepaald worden door de zwaarte van de portemonnee. De zwemlessen zijn ook onderdeel van een breder nieuw armoedebeleid van gemeente dat meer gericht is op kinderen.

Dat nieuwe beleid moet overigens nog wel een precieze uitwerking krijgen, geeft de woordvoerder aan. ,,Er is veel stille armoede in Oostzaan’’, zegt de gemeentewoordvoerder. Er is een groep Oostzaners die maar net rondkomt iedere maand. Over het onderwerp volgt binnenkort onder meer een conferentie. Er staat in ieder geval vast een potje geld voor klaar van de Rijksoverheid, volgens de woordvoerder.

Of het gratis zwemmen structureel beleid wordt, moet nog maar nog blijken.

Oostzaanse kinderen kunnen tot 31 maart de aanvraag doen voor zwemles. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, kinderen uit groep acht krijgen voorrang. Oostzaan wil dat middelbare scholieren kunnen zwemmen.