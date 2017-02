Eetcafé Oostzaan te koop wegens enkelproblemen

OOSTZAAN - Eetcafé Oostzaan staat te koop. De enkel van de 54-jarige eigenaar Ruud de Veen dreigt definitief te bezwijken door het ren- en vliegwerk in z’n zaak.

Door Dominic Schijven - 8-2-2017, 16:47 (Update 8-2-2017, 16:47)

,,Het zijn die korte afstanden. Ik heb de laatste vier jaar drie enkeloperaties gehad. Als ik niet definitief op krukken wil lopen, moet ik nu stoppen’’, beweent de eigenaar. ,,Helaas, helaas, helaas. Als ik erover praat, word ik er weer droevig van.’’

Het eetcafé centraal in Oostzaan bij het gemeentehuis, zet De Veen met tegenzin te koop. Hij begint net aan z’n vijfde jaar als eigenaar en er hadden nog vele moeten volgen. ,,Het is verdrietig. We draaien goed en het is een heerlijke plek.’’ Op kantoor zitten is geen optie. ,,En dan iemand fulltime voor de vloer aannemen? Dat gaat toch in de kosten zitten. En een ander doet het nooit zo goed als je het zelf doet’’, lacht hij.

Hij was goed ’ingeburgerd’ in het Oostzaanse. In een dorp als Oostzaan moet je er toch een beetje bij horen, geeft hij toe. Zo’n negentig procent is dan ook vaste gast. Die zijn nu bezorgd. ,,Ik krijg onvoorwaardelijke steun van iedereen, inclusief personeel’’, zegt De Veen. Hij weet nog niet wat de toekomst brengt. ,,Eerst concentreren op de verkoop.’’ Die is eind zomer rond, schat hij. Tot die tijd strijdt hij dapper door, geeft-ie aan.