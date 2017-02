Babbels viert 25 jaar bestaan met reünie

KROMMENIE - Ad de Lange van café Babbels in Krommenie houdt vrijdag 31 maart een reünie om te vieren dat zijn kroeg 25 jaar bestaat. Iedereen die geregeld in de horecagelegenheid komt of kwam, is welkom. De Lange verwacht volle bak te draaien.

Door Dorien Knijnenberg - 8-2-2017, 15:51 (Update 8-2-2017, 15:51)

Als eigenaar van feestcafé Cheers op de Noorderhoofdstraat, nam hij een kwart eeuw geleden het toenmalige café Horse Pub over. Aanvankelijk maakte De Lange er een rockcafé van. Het was de tijd van Guns ’n Roses, Metallica en Nirvana. Het liep niet helemaal zoals gehoopt. De bar veranderde in een feestcafé en de populariteit steeg.

Het grasveld voor Babbels vond De Lange van begin af aan aantrekkelijk. ,,Het leent zich goed voor buitenfeesten.’’ Koninginnedag was de eerste gelegenheid. Hij zorgde voor spellen en de bezoekers kwamen er op af. Op derde pinksterdag liet hij na de wielerronde buiten een band optreden. Dit was de kant waar De Lange op wilde: leven in de brouwerij door dingen te organiseren. ,,Als er iets te doen is, raken mensen enthousiast en komen ze naar je toe. Als je achterover leunt en afwacht, gebeurt er niets.’’ Er volgden onder andere soundmixshowtalentenjachten, autopuzzeltochten en keezbordwedstrijden.

In de praktijk leerde De Lange van evenementen een succes te maken. ,,De buurt moet tevreden zijn’’, is een van zijn uitgangspunten. Klachten over geluidsoverlast wil hij voorkomen, door iedereen vooraf op de hoogte te stellen. ,,Nu stuur ik alle omwonenden voorafgaand aan een feest een brief, in mijn begintijd dacht ik daar nog niet aan.’’

Hoogtijdagen voor Babbels was de periode rond 2004 dat er onbeperkte sluitingstijden golden. ,,Mensen stonden buiten een uur in de rij om naar binnen te mogen. Toen vond ik dat normaal, nu vind ik het heel speciaal.’’ De huidige tijd - met het rookverbod en de verhoging van de minimale leeftijd naar 18 jaar - is moeilijker.

Voor het hele jubileumweekend staan feestelijkheden gepland. Op zaterdagavond 1 april treedt De Langes favoriete Nederlandse coverband Waterproof Shampoo op. De groep speels covers. ,,De Dolly Dots, house, Nederlandstalig en hardrock: deze muzikanten spelen alles.’’ Entree voor deze avond is vijf euro. Op zondag is het vanaf 16 uur jamsessie, waar volgens de caféhouder muzikanten uit heel Noord-Holland op af komen. Er zijn ideeën voor een complete feestweek, inclusief dart- en keezbordwedstrijden. Het precieze programma maakt De Lange binnenkort bekend.