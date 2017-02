Band of Brothers haalt muzikale herinneringen op in Zaandam

ZAANDAM - De muziek van Glenn Miller en Vera Lynn roept bij iedereen associaties op met de bevrijding. Trompettist en impresario Jerry Steyger heeft een bijzondere band met deze muziek en laat de tijd van de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna herleven met zijn groep Band of Brothers. Op zondag 19 februari is het gezelschap te bewonderen in de Zaandamse Kapiteinshut.

Door Herman te Loo - 8-2-2017, 12:44 (Update 8-2-2017, 12:44)

„Normaal spelen er tijdens onze jazzavond ’Captain Swing’ jazzorkesten met muziek uit de jaren ’20 tot en met ’40. Eigenlijk is...