Tiener bedreigt twee BOA’s in Assendelft

ANP

ASSENDELFT - Twee zogenoemde Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) zijn maandag bij het Kaaikhof bedreigd door een achttienjarige jongen uit Assendelft. De verdachte is aangehouden.

Door Jan Balk - 8-2-2017, 8:44 (Update 8-2-2017, 8:46)

De politie meldt woensdag op Facebook dat een groep jongeren bij het Kaaikhof zorgde voor overlast. Nog voordat de BOA’s hier iets van konden zeggen, begon één van de jongeren de handhavers te intimideren. Vervolgens bedreigde hij de medewerkers.

Toen de politie aanwezig was om te assisteren, was de jongen al verdwenen. Omdat de gegevens van de verdachte bekend waren in verband met eerdere meldingen, kon de jongen thuis worden aangehouden.

De verdachte heeft een nacht op het politiebureau doorgebracht. Hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden bij de rechter.