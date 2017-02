Geen spoor van vermiste Robert Valkenberg

ZAANDIJK - De zoektocht van Michael Valkenberg om via Facebook een spoor te vinden van zijn vermiste vader heeft nog geen aanwijzing opgeleverd.

Door Rob Swart - 7-2-2017, 17:45 (Update 7-2-2017, 17:45)

Dat meldt de 20-jarige Zaandijker. Hij begon twee weken geleden met een laatste poging om zijn vader te vinden. Twaalf jaar geleden is hij weggereden en nooit teruggekomen.

De oproep is door meer dan 50.000 mensen verder verspreid. ,,Zijn gezicht is nu overal bekend. Daar kan het niet meer aan liggen. Ik blijf optimistisch dat er iets komt.’’

Valkenberg heeft heel veel steun en lieve reacties gekregen, zegt hij. Zelden of nooit sprak hij over zijn verdwenen vader. ,,Nu kan ik er in elk geval met iedereen over praten.’