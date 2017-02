Moeder wil moment voor dood kind

ZAANDAM - Nog elke dag, en dat al meer dan veertig jaar, denkt Jeanne Bakker aan haar dochter die maar zeven uur leefde. Na al die jaren eenzaam stilstaan bij haar verlies wil zij samen met anderen herdenken.

7-2-2017

Er zijn zoveel mensen die een kind zijn verloren, redeneert de Zaandamse. Het kan niet anders dan dat er meer mensen zijn bij wie het gemis een blijvende pijn is die zij willen delen. Bakker wil iets samendoen. ,,Een monument op de begraafplaats zou mooi zijn, of een lichtjesavond zoals die in veel andere plaatsen is.’’

In het Johannesziekenhuis beviel Bakker na 26 weken zwangerschap op 1 juli 1973 van een dochter. De baby was klein en zwak maar helemaal compleet. Het meisje werd in de couveuse gelegd maar haalde het niet. Haar leven duurde van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Bakker werkte zelf in het ziekenhuis en weet dat haar dochter meteen naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gebracht had moeten worden. Dat ziekenhuis was in die tijd de beste plek voor kinderen die veel te vroeg waren geboren.

Bakker heeft haar baby gezien en dat was al een gelukje. Doodgeboren of kansloze kinderen werden in de regel bij de moeder weggehouden. De gedachte was toen dat daarmee leed werd voorkomen.

,,Hoe iemand dat heeft kunnen verzinnen begrijp ik niet’’, zegt Bakker. ,,Er zijn moeders die hun kindje nooit gezien hebben. Het bestaan werd gewoon ontkend. Tegenwoordig mag je het vasthouden, fotograferen en zelfs een kaartje sturen.’’

Zelf liep zij tegen een ander verschijnsel aan. Omdat zij nog twee zoons en een dochter heeft gekregen, moest Bakker vaak horen dat zij ’nog geluk’ heeft gehad. ,,Een ander heeft niks’’, hoor je dan. ,,Alsof het zo werkt. Elk kind is uniek en is het waard om bij stil te staan.’’

Wie samen met Jeanne Bakker een moment om te herdenken wil organiseren kan mailen naar redactie.zaan@nhd.nl. De mail wordt dan doorgestuurd.