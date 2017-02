Een boete minder voor Zaandamse automobilist uit door Facebook

ZAANDAM - Een automobilist uit Zaandam kon dinsdag twee boetes van in totaal 590 euro krijgen. Dinsdagmiddag reed hij filmend met zijn mobieltje langs een ongeluk op de Prins Bernhardbrug en volgde aanwijzingen van een agent niet op. Aanvankelijk plaatste de politie op Facebook een bericht waarbij de overtreder slechts een van de twee boetes zou krijgen als hij zich zou melden. Dat is later ingetrokken.

Door Internetredactie - 7-2-2017, 17:24 (Update 7-2-2017, 20:25)

Na reacties van collega's en volgers is besloten de bestuurder enkel een boete te geven voor het gebruiken van zijn mobiel achter het stuur. ’Mogelijk komt het gelijkheidsbeginsel in het geding: inderdaad, iemand zonder Facebook heeft minder de kans iets te doen aan de bekeuringen’, klinkt de uitleg op de Facebookpagina van de politie Zaanstreek.

De bestuurder werd, toen hij langs het ongeluk reed, door een agent aangesproken. Hij zou een bekeuring krijgen voor het vasthouden van zijn mobiel en moest keren om zijn auto parkeren. Hierop reed de automobilist door.

Een agent heeft het nummerbord van de auto genoteerd. Als hij zich zou melden, kreeg hij geen boete voor het ’niet opvolgen van een volgteken’, schreef de politie eerder. Hij zou dan enkel bestraft worden met een boete van 220 euro voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Voor dat laatste feit krijgt de automobilist nu nog steeds een boete, voor het niet opvolgen van de aanwijzingen krijgt hij geen boete. Die boete zou overigens 370 euro bedragen.