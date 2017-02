Ondernemend: Rolstoeldansen terug in de Zaanstreek

foto Dirk Jongejans Karin van Kooten herintroduceert het rolstoeldansen in de Zaanstreek bij haar dansvereniging Dance Passion.

ZAANDAM - Nergens in de Zaanstreek kan het meer: stijldansen in een rolstoel. Sinds rolstoeldansschool De Swingende Wielen een aantal jaar geleden dichtging, is het aanbod voor mensen in een rolstoel verdwenen. Hoog tijd om het weer terug de Zaanstreek in te krijgen, vindt dansondernemer en -instructeur Karin van Kooten. Om ze les te mogen geven is Van Kooten verplicht haar instructeursdiploma te halen, theorielessen te volgen en medische basiskennis op te doen. „Rolstoeldansen is een apart vak. Je moet niet alleen iets weten over stijldansen, maar ook kennis hebben over mensen met een beperking en hoe zij in een rolstoel functioneren”, legt ze uit.

