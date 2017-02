Raad Zaanstad kan referendum cultuurcluster nog steeds afwijzen

Archieffoto In december zetten voorstanders van het referendum hun handtekening op de Gedempte Gracht.

ZAANSTAD - Hoewel één argument om een referendum over het cultuurcluster te weigeren is ontkracht, heeft de gemeenteraad van Zaanstad nog alle ruimte om zo’n volksraadpleging af te wijzen.

Door Willemien Schenkeveldw.schenkeveld@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 17:02 (Update 7-2-2017, 17:08)

Donderdag vergadert de gemeenteraad weer over het door cultuurwethouder Dick Emmer (D66) tot ’iconisch’ gepromoveerde cultuurgebouw bij station Zaandam. Nadat vorige week een krappe raadsmeerderheid voor voortzetting van dit project bleek, gaat het nu om de vraag of de gemeenteraad bereid is er een referendum te houden.

Partijen die daartegen zijn, komen donderdag waarschijnlijk niet met het argument dat het doorslaggevende besluit over het cultuurcluster al in 2013 is gevallen en dat het dus te laat is voor een referendum. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders wel steeds gezegd, maar de hoogleraren bestuursrecht Solke Munneke en Jon Schilder hebben die redenering in hun advies aan de gemeenteraad ontkracht. Het college heeft zelf, zeggen ze, steeds principiële keuzes over het cultuurcluster verschoven naar de toekomst. Daardoor is het niet redelijk om nu te zeggen dat tegenstanders eerder in actie hadden moeten komen.

Toch kunnen de partijen het cultuurcluster nog steeds niet-referendabel verklaren. De Zaanse referendumverordening uit 1998 bevat namelijk een ontsnappingsclausule: de raad kan altijd zeggen dat een onderwerp om ’dringende redenen’ niet passend is voor een referendum.

’Dringende redenen’

Die clausule is elders ook wel eens toegepast. De gemeenteraad van Houten bijvoorbeeld verklaarde in 2015 de verruiming van de winkeltijden onreferendabel. De ’dringende redenen’ waren dat het referendum duur was en dat de winkeltijden al een belangrijk item in de lokale verkiezingsstrijd waren geweest.

Bovendien, zelfs als de gemeenteraad het cultuurcluster referendabel acht, kan hij alsnog weigeren het referendum daadwerkelijk te organiseren. Wat kan, hoeft niet. De gemeenteraad kan hier in alle vrijheid een politieke beslissing over nemen; de referendumverordening biedt hier alle ruimte toe.

De kans op een referendum lijkt niet groot. Het college is ertegen, omdat het vertraging betekent en het cultuurcluster daardoor mogelijk duurder maakt. Tot nu toe zijn alleen de oppositiepartijen SP, Rosa, DZ, POV en ZIP duidelijk voor een referendum.

Filmpje

Ondertussen is op internet een nieuw filmpje van architectenbureau MVRDV over het cultuurcluster verschenen. Het heeft het zelfs tot de Spaanse website Plataforma Arquitectura geschopt, tussen nieuwsberichten over andere internationale ontwerphoogstandjes zoals een hotel in Mekka.