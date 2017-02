Tickettoestand bij de Kunstgreep Oostzaan

Archieffoto Erik Rietman Jan Slop(rechts) met burgemeester Rob Meerhof

OOSTZAAN - Het was opeens wel verdacht stil, merkte voorzitter Jan Slop van Stichting Theater de KunstGreep op. Logisch. Er kunnen via de normale weg geen tickets besteld worden voor theatervoorstellingen in de Kunstgreep in Oostzaan omdat de website theateroostzaan.nl al een dag of tien kaduuk blijkt.

Door Dominic Schijven - 7-2-2017, 16:36 (Update 7-2-2017, 17:02)

Bij bijna alle doorklikknoppen op de website krijgt de gebruiker een foutmelding. Het tabblad tickets is onbereikbaar. De oorzaak van de defecte website is voorlopig nog een mysterie, volgens Slop. ,,Zijn we misschien gehackt?’’ Maar wat valt er daar te winnen voor een hacker, vraagt hij zich ook af. Van de websiteaanbieder One.com wordt hij ook weinig wijzer. Die heeft geen hulplijn.

Het is een pijnlijk grapje, bekent Slop. ,,We zijn vooral voor klanten van buiten de streek afhankelijk van de website.’’

De oplossing lijkt nog ver weg. In de tussentijd zijn gasten op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief en via het bestand aan e-mailadressen. Hij roept theatergangers op om tickets via dekunstgreep.nl aan te schaffen. Of om te bellen naar 0752027966 of 0641434244.