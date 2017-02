Oostzaan wil snel met kleine blusauto

OOSTZAAN - Een tweepersoonsbluswagen moet het gemis van plaatselijke brandweerkazernes opvangen. De gemeenteraad van Oostzaan heeft burgemeester Rob Meerhof opgedragen om te kijken of hij samen met Landsmeer een pilot kan starten met een gebruik van een zogeheten Snel Interventie Voertuig (SIV) voor de brandweer.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 16:31 (Update 7-2-2017, 16:31)

Fractievoorzitter Rosemarijn Dral van de VVD is bezorgd dat Oostzaan er bekaaid afkomt met het sluiten van de eigen brandweerkazerne aan de Haal vorig jaar en de komende sluiting van de kazerne in Den Ilp in april. ,,De dekking wordt minder voor ons buitengebied aan de noordkant van ons dorp. Dit zorgt voor langere aanrijtijden. Dat heeft ook gevolgen voor de inzet van een AED’’, zegt ze.

Een SIV is een kleine brandweerwagen, waardoor slechts twee man nodig zijn om uit te kunnen rukken. Zo moet de brandweer veel sneller ter plaatse kunnen zijn. Volgens Dral, die een rondje langs de brandweermannen heeft gedaan, staan zo’n twintig Oostzaanse brandweermannen te popelen om met zo’n voertuig te blussen.

De gehele gemeenteraad, op D66’er Joke van der Blom na, is enthousiast over Drals idee. Burgemeester Rob Meerhof aarzelt. Het liefst wil hij even de tijd om de zorgen van Dral te controleren. ,,Op grond van beraad is er een dekkingsplan vanuit de Veiligheidsregio’’, zegt hij. Hij wil niet zomaar aan dat plan tornen.

Dral laat zich niet afschepen. Ze wijst op de urgentie van de kwestie. ,,De kazerne in Den Ilp sluit al op 1 april. Wat kost het nou om een gesprek met burgemeester Astrid Nienhuis van Landsmeer aan te gaan”, vraagt ze zich af. Meerhof geeft aan dat hij wacht tot Landsmeer het initiatief neemt. De gemeenteraad vraagt Meerhof aan te sluiten bij de motie die Landsmeer in november 2016 heeft aangenomen. Landsmeer wil experimenteren met alternatieve vormen van brandweerzorg om te voorkomen dat de kazerne in Den Ilp sluit.