Fietser geschept op rotonde De Weer Zaandam

ZAANDAM - Een auto is dinsdagochtend in botsing gekomen met een fietser op de rotonde van de kruising De Weer - Twiskeweg in Zaandam. De fietser raakte daarbij gewond.

Het slachtoffer kwam bij de aanrijding ten val en kwam met het hoofd op het wegdek terecht. De ambulancedienst heeft zich over de fietser ontfermd, de gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De fiets kwam klem te zitten in de grill van de auto, met wat duw en trekwerk kon deze losgemaakt worden.

De toedracht van het ongeval is niet bekend.