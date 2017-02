Overval op Dekamarkt in Zaandam

ZAANDAM - Bij de Dekamarkt aan de Oostzijde in Zaandam heeft dinsdagochtend een overval plaatsgevonden. De politie is in verband hiermee op zoek naar een blanke man van ongeveer 40 jaar oud.

Door Jan Balk - 7-2-2017, 9:34 (Update 7-2-2017, 9:52)

De politie meldt op Burgernet dat de overvaller een blauwe zogenoemde parkajas aan had. De in een spijkerbroek geklede verdachte had daarnaast een grijze sjaal om en witte schoenen aan. De overvaller ging er op een opoefiets richting de Heijermansstraat vandoor.