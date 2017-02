Strijd voor vrouwenemancipatie in het gemeentehuis Zaanstad

foto Dirk Jongejans Titia de Vries streed voor vrouwemancipatie binnen het stadhuis van gemeente Zaanstad.

ZAANDAM - Titia de Vries (59) herinnert het zich nog goed: toen ze in 1978 bij de gemeente Zaanstad begon te werken als communicatieadviseur hanteerde het gemeentehuis nog een ’slapende overheidswet’: als je als vrouw zou trouwen, moest je ontslag nemen. ,,Hij werd niet meer actief gebruikt, maar hij was ook nog niet afgeschaft’’, zegt De Vries.

Door Sebastiaan van Loosbroeks.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 9:22 (Update 7-2-2017, 9:27)

Toen ze jaren later een artikel in opinieblad Vrij Nederland las over een onderzoek bij de gemeente Delft, wist ze dat er iets moest veranderen....