Plan Piet Boon opeens kansrijk

Foto Pascal Fielmich Komen de huizen van Piet Boon toch hier?

OOSTZAAN - Het kan opeens verkeren. Een week geleden nog leek het bouwplan van ontwerpicoon Piet Boon aan de Heul in Oostzaan kansloos. Nu is er goede hoop voor de twee woningen die Piet Boon daar al tien jaar wil bouwen.

Door Dominic Schijven - 6-2-2017, 22:56 (Update 6-2-2017, 22:57)

In overleg met wethouder Joop Klinkhamer maakt de Oostzaanse ontwerper een aangepast voorstel dat volgens de wethouder een goede kans van slagen heeft. ,,De oplossingsrichting is nabij’’, aldus de wethouder vanavond.

Het originele bouwplan van Piet Boon werd daarom bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering van gisteravond van de agenda gehaald.

De Oostzaanse ontwerper wil al sinds 2007 twee woningen bouwen aan de Heul, maar die passen niet in het bestaande agrarische bestemmingsplan. Piet Boon heeft steeds volgehouden toezeggingen voor de bouw gehad te hebben van de gemeente.

De gemeente hield steeds stevig vast aan het bestemmingsplan. Het vuurpeloton van de gemeenteraad stond vanavond dan ook aanvankelijk klaar om het bouwplan definitief af te schieten. In de voorbereidende commissievergadering een week geleden liet de meerderheid duidelijk weten tegen het voorstel te zullen stemmen.

Dat noodlot hebben Piet Boon en Klinkhamer weten af te wenden door om de tafel te gaan in de tussentijd. Daar is een aangepast plan uit voortgekomen. In het oorspronkelijke plan van Boon zou een van de twee woningen buiten het bouwvlak vallen, waar gebouwd mag worden volgens het agrarische bestemmingsplan. In het nieuwe plan vallen beide gewenste woningen binnen het bestaande bouwvlak. ,,Piet Boon kan zich in dat plan vinden’’, gaf Klinkhamer vanavond aan.

Nu is het aan het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan om zich over het nieuwe plan te buigen.