Meldkamer is kwetsbaar

ZAANDAM - De meldkamer van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is ’kwetsbaar’. Zo oordeelt de Inspectie Veiligheid en Justitie in het rapport Staat van de rampenbestrijding 2016.

6-2-2017, 22:01

Kleine omvang ten grondslag aan problemen

,,De kwaliteit van de meldkamer is in geval van crisis voor verbetering vatbaar’’, staat er in het rapport. Dat komt door de ’relatief kleine omvang van de meldkamer’, geeft Ramses de Vries van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan. De overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) in de loop van 2018 moet dat oplossen.

,,De organisatie is op basis van de huidige inrichting niet in staat binnen de norm een adequaat multibeeld te vormen’’, aldus het rapport. Het multibeeld is het beeld van alle gezamenlijke hulpdiensten op een bepaald moment. ,,Doordat de meldkamer van de ambulance voor onze regio in Amsterdam zit, vraagt dit om meer afstemming’’, volgens De Vries.

Het levert risico's op voor hulpverleners, omdat niet alle informatie op ieder moment voor alle hulpverleners beschikbaar is. Dat wordt nu ondervangen door het beschikbaar hebben van een Informatiecoördinator Meldkamer, zegt de veiligheidsregio. ,,In afwachting van de gezamenlijke meldkamer is ervoor gekozen om de rol van calamiteitencoördinator anders in te vullen. Op het moment van samenvoeging wordt er een aparte calamiteitencoördinator aangesteld.’’ Dat moet ook de prioritering beter maken. Dat gaat niet altijd goed bij de coördinator, constateert de inspectie

Ook lukt het de meldkamer niet altijd om tegelijkertijd de juiste functionarissen te alarmeren. Zo wordt het openbaar ministerie (OM) steeds niet altijd gealarmeerd, waar dat wel moet. Het OM wordt telefonisch ingeschakeld bij de bedreiging van het welzijn van de bevolking binnen één gemeente. ,,In de periode waarover gerapporteerd is was niet duidelijk of de alarmering door de politie of de brandweer gebeld diende te worden. Inmiddels is dat duidelijk en heeft de brandweermeldkamer dit meegenomen in zijn procedure’’, aldus De Vries.