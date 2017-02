Pizzabezorger gewond bij beroving van scooter Zaandam

Foto: Facebook politie Zaanstreek

ZAANDAM - Een pizzabezorger is maandagavond rond 18.50 uur op een gewelddadige manier bestolen van zijn bromfiets. Hierbij liep hij letsel op.

6-2-2017

De verdachte ging er zonder helm vandoor op de bezorgscooter. De bromfiets werd even later in de omgeving aangetroffen.

Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie.