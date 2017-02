Verzoek om uitstel besluit A8/A9

BUSCH EN DAM - De voorlopige beslissing over een verbeterde verbinding tussen de A8 en de A9 moet worden uitgesteld. Dat vinden het buurtschap Busch en Dam, de Heemskerkse Golfclub, LTO en de Vereniging Open Polders Assendelft.

Door Dorien Knijnenberg - 6-2-2017, 16:15 (Update 6-2-2017, 16:15)

In een brief aan de provincie schrijven ze dat het onderzoek naar een verbeterde wegverbinding tussen de snelwegen onvoldoende is om in mei dit jaar een voorlopig besluit te maken. De ondertekenaars willen dat dit moment tot na de zomer wordt verschoven. De belangengroepen vinden dat de uitwerking van het plan van een wegsuitbreiding in Krommenie - waarbij een viaduct wordt aangelegd - te weinig gedetailleerd is. Hierdoor kan volgens hen geen eerlijke afweging worden gemaakt.

Willem Röling en Roelof de Haan, bewoners van Busch en Dam en opstellers van de brief, komen namens de belangengroepen met een waslijst aan onbeantwoorde vragen over de zogeheten nulplusvariant. Ze willen onder andere weten hoe het knooppunt N203/ N246 eruit komt te zien. De ondertekenaars vinden dat de twee andere opties, de Golfbaan- en Heemskerkvariant, veel uitgebreider zijn onderzocht. Bij de ene optie loopt de weg over de huidige golfbaan, de andere optie spaart de golfbaan en komt uit op de plek waar nu de windmolen van Heemskerk staat. ’Het heeft de schijn dat de provincie al een keuze heeft gemaakt.’

In de brief wordt aangehaald dat het ontwerpbureau maar kort de tijd heeft gehad om de alternatieven uit te werken. Het zou een oorzaak zijn van de vermeende onvolledigheid in de uitwerking.

Een ander argument om het voorlopige besluit uit te stellen is dat Unesco Werelderfgoed, volgens de belangengroepen, niet de benodigde rapporten heeft om een advies uit te brengen. De provincie wil weten wat Unesco van de verschillende varianten vindt. Als een nieuwe weg door Assendelft komt te lopen, heeft dat gevolgen voor de beschermde Stelling van Amsterdam.

Tijdens een vergadering in het provinciehuis komende maandag licht Röling de brief toe. Hij gaat dan ook vertellen dat - in zijn ogen - de verkeersdrukte op de Provincialeweg in Krommenie weinig afneemt als er een nieuwe weg in Assendelft komt.