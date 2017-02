Vijf mensen aangehouden voor diefstal auto in Krommenie

KROMMENIE - De politie heeft zondag aan het einde van de dag vijf mensen aangehouden op verdenking diefstal auto in Krommenie.

Rond 17.15 uur kreeg de politie melding van diefstal van een personenauto aan de Baikonoerstraat. Agenten hebben onmiddellijk het voertuig geregistreerd in het registratiesysteem voor gestolen voertuigen.

Rond 18.00 uur kreeg de politie melding dat de auto al was waargenomen door agenten in Amsterdam. Agenten hebben de auto aan de kant gezet op de Hudsonstraat en hebben de vijf inzittenden, in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar uit de Zaanstreek, aangehouden.