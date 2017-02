Kweektent met hennepplanten aangetroffen in Zaandam

Foto: Politie

ZAANDAM - Aan de Oudemansstraat in Zaandam is zondag een hennepkwekerij aangetroffen. In verband hiermee werd een 32-jarige Zaandammer aangehouden.

Door Jan Balk - 6-2-2017, 14:48 (Update 6-2-2017, 14:50)

De kwekerij werd rond 17:30 uur ontdekt. In de woning stond een kweektent met ongeveer twintig planten en toebehoren. De kwekerij is ontmanteld en de plantjes zijn vernietigd.