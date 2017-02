Tweede weekend Tweede Kans Kunst

Foto Zaans Groen Tweedehands kunst.

ZAANDAM - Tweedehands kunst. Geen afdankertjes, maar kunst die bij een ander wellicht beter past en kunst ’zo mooi’, zonde om die ongezien op de vliering of in een opslagbox te bewaren. Twee van de vele redenen waarom het zaterdag en zondag zo druk was bij galerie Zaans Groen aan de Zeemansstraat in Zaandam.

Door Ronald Massaut - 5-2-2017, 18:51 (Update 5-2-2017, 18:52)

Galeriehouder Mark van Westervoort kreeg voor het weekend 150 kunstwerken van goede kwaliteit aangeboden. Van zowel particulieren als van Zaanse kunstenaars. Eigenlijk ’nieuwe’ kunst. Het goedkoopste werk was geprijsd op vijftien euro. Mede reden waarom mensen vooral zondag gingen kijken of er iets van hun gading bij zat. ,,Opvallend is dat mensen die kwamen kijken ook bijna allemaal met een kunstwerk onder de arm naar huis zijn gegaan”, stelt Van Westervoort tevreden vast.

Het was de eerste van twee verkoopweekeinden. Komende zaterdag en zondag hebben liefhebbers van 11 tot 17 uur opnieuw kans een origineel kunstwerk te bemachtigen. Omdat er toch wel flink is verkocht kan er vrijdag van 15 tot 18 uur opnieuw werk worden ingebracht.