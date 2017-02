Tiener aangehouden na poging inbraak tankshop Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Een 17-jarige inwoner van Wormerveer is zondagochtend aangehouden nadat hij probeerde in te breken bij een tankstation in Koog aan de Zaan.

Een getuige zag dat de tiener rond 5 uur de tankshop van het tankstation aan het Zuideinde probeerde binnen te komen en belde de politie.

Deze kon de verdachte in de omgeving aanhouden en voor verhoor meenemen naar het politiebureau.

Omdat vermoed werd dat er mogelijk meer mensen betrokken waren bij de inbraakpoging, werd een politiehelikopter ingezet voor een zoekactie naar meer verdachten. Deze personen zijn niet gevonden.