SP wil van mensen uit Poelenburg zelf horen

Roland van Braam (midden met rode jas) liep zaterdag mee in de enqûeteronde in Poelenburg. Foto Dirk Jongejans.

ZAANDAM - Een twintigtal leden van de SP Zaanstreek hebben zaterdagmiddag een enquêteronde gehouden in de wijk Poelenburg. Aan de hand van gerichte vragen wil de partij de stemming peilen in Poelenburg en van de inwoners zelf horen hoe zij het leven in de wijk ervaren.

Door Ronald Massaut - 4-2-2017, 17:40 (Update 4-2-2017, 17:40)

De Zaanse leden gingen vanuit de Lobeliusstraat in tweetallen de wijk in om van deur tot deur bewoners te vragen naar hun ervaringen. Ook werden straatinterviews gehouden. De uitkomsten van de enquêteteams worden in de loop...