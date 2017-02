Cultuurcluster geen gelopen race: referendum mag

Archieffoto In december zetten voorstanders van het referendum hun handtekening op de Gedempte Gracht.

ZAANSTAD - Het leek een gelopen race maar over de bouw van het cultuurcluster van 35,9 miljoen euro bij het station in Zaandam mag een referendum worden gehouden. Tenminste dat adviseren twee hoogleraren die door de gemeenteraad in Zaanstad waren ingeschakeld om zich te buigen over die vraag, aangezien het college van mening was dat een referendum niet meer kon.

Door Ivo Laan - 3-2-2017, 20:07 (Update 3-2-2017, 20:07)

Volgens hoogleraren bestuursrecht Solke Munneke van de universiteit Groningen en Jon Schilder van de VU in Amsterdam heeft het college zelf steeds...