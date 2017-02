Groen, groener, Stache

Foto Dirk Jongejans Stache stelt dat de mens zich begeeft op een kantelpunt in de geschiedenis.

OOSTZAAN - Het koffiekopje helt ze achterover, dan lijkt het een oorloos bakje. Draait ze het voorwerp naar voren, dan komt er een handvat tevoorschijn en is het weer een kopje met oor.

Door Dominic Schijven - 4-2-2017, 8:38 (Update 4-2-2017, 8:38)

Een net iets ander perspectief leidt tot nieuwe inzichten, is de les van architect Eva Stache uit Oostzaan. Je verlegt grenzen als je anders durft te kijken. ,,Twijfel is de enige zekerheid’’, zegt ze cartesiaans. ,,Elke fout die je maakt, leer je van. Perfectie is een doodlopend pad.’’

Ze illustreert...