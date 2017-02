'Referendum over cultuurcluster in Zaandam mag'

ZAANSTAD - Over de bouw van een cultuurcluster bij het station in Zaandam mag een referendum worden gehouden. Tenminste dat adviseren twee hoogleraren die door de gemeenteraad in Zaanstad waren ingeschakeld om die vraag te beantwoorden.

Door redactie Zaa - 3-2-2017, 13:18 (Update 3-2-2017, 13:18)

Actiegroep Kultuurklutser, onder aanvoering van Jan de Bruin heeft nu in totaal 2700 handtekeningen verzameld. Om echt een referendum mogelijk te maken zijn er vijfduizend handtekeningen nodig. ,,Dat wordt nu een fluitje van een cent’’, aldus de Bruin. Wethouder Dick Emmer van referendumpartij D66 heeft altijd volgehouden dat een referendum over het ruim 35,9 miljoen euro kostende gebouw waarin De Fabriek, bibliotheek, Fluxus, poppodium The Flux en Zaanradio moeten komen. Volgens de hoogleraren bestuursrecht Solke Munneke van de universiteit Groningen en Jon Schilder van de VU in Amsterdam is de definitieve budgetaanvraag aan de gemeenteraad een besluit dat kan worden voorgelegd aan de inwoners van Zaanstad. Zij menen dat het besluitvormingsproces pas in de loop van de tijd duidelijk is geworden. ,,Onder die omstandigheid zou het niet redelijk zijn met terugwerkende kracht de eis op tafel te leggen dat, in weerwil van die aanvankelijke onduidelijkheid en het naar latere momenten verschuiven van principiële keuzes, toch al op een eerder moment de kennisgeving en het verzoek tot het houden van een referendum had moeten worden gedaan’’, aldus de hoogleraren in hun advies.

De gemeenteraad besluit op 16 februari of een referendum er daadwerkelijk komt. Voorafgaand wordt op 9 februari over gedebateerd over het cluster. De bouw van het cultuurcluster is gisteren met de kleinste meerderheid in de raad aangenomen van 20-19. Alleen de collegepartijen stemden voor.