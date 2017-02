Man rijdt met gevaarlijk mes op zak door Zaandam

Foto: Politie

ZAANDAM - In Zaandam reed woensdag een man met een gevaarlijk mes op zak rond. De verdachte is een bekende van de politie en werd aangehouden.

Door Jan Balk - 3-2-2017, 7:47 (Update 3-2-2017, 7:47)

De politie meldt op Facebook dat de man ontkende dat hij strafbare spullen bij zich had. Desalniettemin werd er in zijn tasje een zogenoemd valmes van 45 centimeter lang gevonden. Het verboden valmes was voorzien van twee snijkanten en had een bloedgeul in het midden.