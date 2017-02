7,7 miljoen knakt cultuurplan niet

ZAANSTAD - Voor de politieke verhoudingen maakt het hogere prijskaartje van het cultuurcluster geen verschil. Dezelfde meerderheid die er in de raad was, is er nog steeds, zo bleek donderdagavond in het stadhuis.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 2-2-2017, 23:35 (Update 2-2-2017, 23:35)

Voor de tegenstanders van het cultuurgebouw naast het station komt het nu aan op een eventueel referendum. Daarover adviseren twee hoogleraren vrijdag en praat het Zaanstad Beraad volgende week. Over twee weken valt de beslissing.

De gemeenteraad is in meerderheid nog steeds enthousiast over het bouwen van een gebouw waarin verschillende cultuurinstellingen hun nieuwe onderkomen krijgen. Het maakt Inverdan af, het is goed voor de cultuur en zal Zaanstad nog spraakmakender maken dan het is. Dat is de verwachting van de zes collegepartijen en GroenLinks. Dat het gebouw bijna acht miljoen duurder uitpakt dan tot enkele maanden geleden werd gedacht, verandert daar niets aan. Het is balen, het was schrikken, bij D66 heeft er iemand zelfs slapeloze nachten van gehad. Maar uiteindelijk kiest de raad in meerderheid voor de beoogde kwaliteit.

SP, Rosa, POV, DZ en Zip geven nog niet op. Zij willen zwart op wit zien dat er geen alternatieve bestemming te bedenken is voor het gat dat nu gaapt tussen het station en hotel Inntel. Dat is onderzocht maar het resultaat daarvan kennen zij niet. Wethouder Addy Verschuren verzekerde hen dat er geen andere bestemming te vinden is die zoveel mensen trekt gedurende een groot deel van de dag en avond als de cultuurinstellingen. En om die beweging van mensen ging het in het Masterplan Inverdan.