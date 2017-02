Man bij thuiskomst beroofd van telefoon in Zaandam

ZAANDAM - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag op de Fluitekruidweg in Zaandam beroofd van zijn telefoon.

De politie meldt op Twitter dat de man bij thuiskomst bij de flat beroofd werd door twee verdachten. Hierbij werd een gsm buitgemaakt. Ook raakte het slachtoffer lichtgewond. Hij is behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het flatgebouw werd afgezet voor onderzoek.