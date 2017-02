Meer onderzoek naar aanslagpleger woonboot Wormer

AMSTERDAM/WORMER - Het gerechtshof in Amsterdam wil meer onderzoek naar Milco G. (27), de man die vorig jaar zeventien jaar celstraf kreeg voor de aanslag op een woonboot in Wormer.

Door Jeannine Verhagen - 1-2-2017, 18:20 (Update 1-2-2017, 18:20)

De psychiater en psycholoog die G. observeerden in het Pieter Baancentrum (PBC) krijgen opdracht om hem in de gevangenis te spreken. Het hof is het met de advocaat-generaal eens dat het nodig is om een actueel beeld te krijgen van de Purmerender. Bij de aanslag op de woonboot aan de Veerkade in...