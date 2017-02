Vergeten rolgenoten, verenigt u

Foto’s Wim Egas Goudsmit zoekt rolgenoten: ,,Ik ben toch niet de enige in ’t Kalf?’’

ZAANDAM - Het hellinkje bij het bruggetje blijkt net te steil voor de rolstoel, die wordt met inzittende en al gelanceerd. De val zelf blijkt niet het pijnlijkst. ,,Het is gênant. Je voelt je zo kwetsbaar’’, zegt de gevallen rolstoeler Annemieke Goudsmit.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 2-2-2017, 8:04 (Update 2-2-2017, 8:04)

Hetzelfde gevoel heeft ze als ze over de drempel van de deurpost van een restaurant probeert te komen. ,,Dan moet ik opgetild worden. Dat wordt zo’n hele show, dat is vervelend.’’ Ze voelt zich een vreemde eend in haar rolstoel,...