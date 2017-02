Zaanstad betaalde promo cultuurcluster

ZAANSTAD - De gemeente heeft 4 tot 5000 euro betaald voor een filmpje waarin gebruikers van het cultuurcluster zeggen waarom zij een nieuw gebouw zo belangrijk vinden.

Door Rob Swart - 1-2-2017, 14:02 (Update 1-2-2017, 14:02)

De gemeenteraad moet nog beslissen over de investering en is daarover verdeeld. Het hoofd communicatie van Zaanstad bevestigt dat de gemeente voor het filmpje heeft betaald. De instellingen wilden hun standpunt voor het voetlicht brengen maar hadden daar zelf geen geld voor.

Eerder deze week mengde ook oud-wethouder Robert Linnekamp zich al in de discussie. De gemeenteraad moet deze maand beslissen over de investering in het cultuurcluster en over het referendum.

Voor dat referendum zijn twee hoogleraren bestuurskunde aangetrokken die moeten beoordelen of het onderwerp, dat al vele jaren op de politieke agenda staat, wel in aanmerking komt voor een volksraadpleging.