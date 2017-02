Politie geeft beelden vrij na inbraak in Zaandam

Foto: Facebook/Politie

ZAANDAM - In een woning aan de Conradwerf in Zaandam heeft een inbraak plaatsgevonden. De politie heeft woensdag beelden vrijgegeven van een van de inbrekers.

Door Jan Balk - 1-2-2017, 8:24 (Update 1-2-2017, 8:24)

De inbraak vond plaats in 2016. Eén verdachte is inmiddels aangehouden. De politie is nu nog op zoek naar een tweede verdachte en heeft beelden van deze man op Facebook gezet.