Autobrand in Zaandam vermoedelijk aangestoken

Foto’s: DNP/Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Op het Wagenschoterpad in Zaandam is in de nacht van dinsdag op woensdag een Mercedes in brand gevlogen. De auto werd totaal verwoest.

Door Jan Balk - 1-2-2017, 7:37 (Update 1-2-2017, 7:37)

De brand brak rond 03:00 uur uit. De naast de Mercedes geparkeerde auto heeft ook schade opgelopen.

Het gaat vermoedelijk om brandstichting. De politie onderzoekt de zaak.