Zeventien oplaadpalen erbij in Zaanstad

Foto hmc Twee oplaadpunten in de Zeemanstraat. In Zaandam staan er vijftien en daar komen elf bij.

ZAANDAM - Zaanstad heeft bewoners geïnformeerd over de locaties waar nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s komen. Het gaat in totaal om zeventien stroompalen, in Assendelft, Zaandam, Koog aan de Zaan, Krommenie en Wormerveer.

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 22:36 (Update 31-1-2017, 22:49)

Zaanstad legt de oplaadpunten voor elektrische auto’s aan - er staan al rond de veertig - in de hoop dat zoveel mogelijk bewoners overstappen van benzine of diesel naar deze schonere vorm van rijden.

De nieuwe oplaadpunten komen aan de Wangerooge, het Kattegat, Pharus, de Ds. M.L. Kingweg, Betje Wolffstraat, Top Naeffstraat, Spaarndamstraat, Stationsstraat, Edamstraat, Else Mauhsstraat en De Werf in Zaandam, aan het Boomland en de Wezelstraat in Koog aan de Zaan, aan De Groene Arend in Wormerveer, aan de Delftsingel in Assendelft en aan het Rosariumplein en de Dwergmeerval in Krommenie.

Als alles meezit staan de nieuwe oplaadpalen er voor de zomer, zegt woordvoerder Ruud de Kort van Zaanstad. Het aantal bezwaren van buurtbewoners tegen plaatsing valt volgens hem in ieder geval heel erg mee. ,,Vorig jaar waren het er twee op een totaal van veertien locaties. En vaak is het dan een kwestie van een klein stukje verplaatsen, en iedereen is tevreden.’’

Inwoners van Zaanstad met een elektrische auto kunnen bij de gemeente nog steeds een verzoek indienen voor een laadpunt vlakbij huis. Het voorbehoud dat daarbij wordt gemaakt is dat de aanvrager geen eigen oprit of garagebox heeft om de auto op te laden. Per openbaar oplaadpunt worden steeds twee parkeerplaatsen gereserveerd.

Voor het gebruik van de oplaadpunten moet een pas worden aangeschaft. Die van de ANWB, bijvoorbeeld, kost 5,20 euro per maand en bij een laadbeurt moeten vervolgens de kosten per kWh worden betaald. Dat is ongeveer 35 cent bij een openbare oplaadpaal (en thuis 20 cent). Bij de gemiddelde auto is 20 kWh goed voor 100 kilometer.