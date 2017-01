Zaanstad is niet gebonden aan bouw Cultuurcluster

ZAANSTAD - De gemeente zit minder vast aan het bouwen van een Cultuurcluster dan wel wordt gedacht.

Door Willemien Schenkeveld - 31-1-2017, 21:10 (Update 31-1-2017, 21:22)

Voorzover er sprake is van een verplichting, dateert die uit het Masterplan Inverdan uit 2003. Daarin staat, zo stelt de gemeente, dat er in Inverdan een publiekstrekker zal komen die circa 300.000 keer per jaar wordt bezocht. Het was en is namelijk de bedoeling dat Inverdan een ’levendig gebied waar zowel overdag als in de avonduren sprake is van sociale controle’ zou worden.

In het kader van de Cultuurcluster-discussie verwijst de gemeente naar dit uitgangspunt. ’Vastgoedinvesteerders en/of projectontwikkelaars nemen deze plannen mee in hun overweging om wel of niet te investeren in een gebied. Wanneer de gemeente de uitgangspunten van het Masterplan Inverdan niet realiseert bestaat er een kans dat ontwikkelaars een claim in gaan dienen.’

’Open plan’

Het is niet duidelijk of zulke claims kans hebben. In het Masterplan is een voorbehoud opgenomen: ’In de plannen en in de uitvoering moet ruimte blijven voor nieuwe inzichten, een veranderende markt en nieuwe mogelijkheden. Het plan Inverdan is dan ook een ’open plan’, waarbij aanpassingen en andere invullingen goed inpasbaar blijven.’

In de veelgenoemde, geheime overeenkomst met de NS uit 2013 staat niets over een vereiste publiekstrekker of iets dergelijks. In die overeenkomst ging het erover dat het cultuurgebouw niet boven het spoor maar tegenover het stadhuis zou komen, en werden hierover financiële afspraken gemaakt.