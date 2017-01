Wisselend succes bij verplichte rekentoets

Archieffoto ANP

ZAANSTAD - De verplichte rekentoets is op middelbare scholen met wisselend succes gemaakt. De vwo-afdelingen van het Pascal College, Zaanlands Lyceum en Bertrand Russell College scoren onder het landelijk gemiddelde met de toets die meetelt voor het examen.

Door Ivo Laan - 31-1-2017, 18:40 (Update 31-1-2017, 19:42)

Dat blijkt uit een overzicht van de cijfers uit 2016 dat is vrijgegeven door het ministerie van onderwijs. De toets is op alle schoolniveaus verplicht maar telt alleen op het vwo zwaar mee bij het examen.

Landelijk scoorde 94,8 procent van de leerlingen een voldoende voor de toets. De rekentoets telt mee voor de kernvakkenregel: een vwo-kandidaat mag maximaal maar één vijf halen voor de rekentoets, wiskunde, Engels en Nederlands. Het laagst in de Zaanstreek scoorde het Pascal College waar 90,2 procent een voldoende haalde. Op het Zaanlands was dat 92,2 procent en op het Bertrand Russell 92,3 procent.

Alleen het St. Michaël College scoort wel hoger dan het landelijk gemiddelde met 98,7 procent dat een voldoende heeft gehaald voor de rekentoets. Op het Zaanlands was het gemiddelde cijfer dat voor de toets werd gehaald (7,51) wel hoger dan het gemiddelde landelijke cijfer (7,4). De andere scholen scoorden onder het landelijke cijfer.

Het Bertrand Russell College in Krommenie presteerde gemiddeld bij de rekentoets, zo blijkt uit het overzicht. Dat stemt conrector bovenbouw René Jonkman tevreden. Toch is hij niet erg enthousiast over de verplichte rekentoets, zegt hij op persoonlijke titel. ,,Leerlingen die geen wiskunde hebben, moeten toch de rekentoets doen.’’

Op de havo en het vmbo is de toets wel verplicht maar heeft die geen effect op de eindexamenresultaten. Bij de resultaten op de havo valt op dat de leerlingen van het Pascal College massaal een off day hadden of dat ze gewoon niet goed kunnen rekenen. Daar haalde 56,6 procent een voldoende tegen 60,1 procent landelijk. Bij de school was niemand beschikbaar voor commentaar.

De andere havo-scholen in de Zaanstreek deden het beter met het St. Michaël College aan kop. 79,6 procent scoorde daar een voldoende. Rector Elly van Eerden is net de uitdraai aan het bestuderen van het landelijke overzicht. Daarin is te zien dat de havo op een landelijke 35ste plek is geëindigd. ,,We hebben het heel goed gedaan.’’ Op het Zaanlands noteerde 74 procent een voldoende en op Bertrand Russell 67,5 procent.

Van de vmbo-scholen springt Pascal Zuid er positief uit. Bij alle drie de afdelingen scoorde de school het hoogste aantal voldoendes van de Zaanstreek. Ook fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Directeur Joost Pols Paardekooper heeft de lijst nog niet gezien maar is tevreden. Nu krijgen de leerlingen de resultaten bijgevoegd bij hun diploma maar tellen ze niet mee. Zou dat wel moeten? Pols Paardekooper zou het niet aanraden om de rekentoets nu mee te laten tellen. ,,Misschien over een aantal jaar. Maar nu nog niet. Vmbo-leerlingen hebben soms nog een flinke achterstand.’’