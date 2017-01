Wennen aan parkeren en aanmelden bij nieuw ZMC

Foto Wim Egas Mevrouw de Graaf (l) wordt geholpen met aanmelden door vrijwilligster Anjo Moerland.

ZAANDAM - De eerste dagen in het nieuwe Zaans Medisch Centrum verlopen nog ietwat onwennig. Er is onduidelijkheid over kort parkeren, het afzetten van mensen bij het ziekenhuis en patiënten moeten wennen aan het aanmelden bij de nieuwe ontvangstzuilen.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 17:57 (Update 31-1-2017, 17:57)

De McDonald’s tegenover het nieuwe ziekenhuis merkt dat er, sinds de opening, steeds meer mensen bij hen parkeren. De parkeergarage bij het ziekenhuis, die sinds 2014 is geopend, kost namelijk zo’n twee euro per uur (maximaal 6,50 euro). Nu de ingang van het...