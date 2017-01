Controle illegale verhuur in Zaandamse Czarinastraat

Foto Gemeente Zaanstad De politie en handhavers van de gemeente in actie tijdens de controle.

ZAANDAM - Twee panden in de Czarinsatraat in Zaandam zijn dinsdag gecontroleerd op overbewoning, illegale kamerverhuur en brandveiligheid door handhavers van de gemeente Zaanstad en de politie. Eén van de panden bleek illegaal onderverhuurd te worden en in het andere pand is verbouwd zonder vergunning.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 17:52 (Update 31-1-2017, 17:52)

De eigenaren van deze woningen krijgen hier binnenkort een brief over van de gemeente. De illegale huurders komen dus niet op straat te staan. Aanleiding voor deze controle zijn meldingen van bewoners van de Czarinastraat. „We horen regelmatig dat er dingen niet helemaal kloppen in deze straat. Daarom zijn we dit handhavingsproject gestart. Deze controle is de eerste, we gaan nog zo’n twintig huizen controleren”, vertelt een gemeentewoordvoerder.

Volgens de gemeente wonen er veel mensen uit Midden- en Oost-Europa in de woningen, die vaak hoge huren betalen. Tijdens de controles wordt gekeken of er sprake is van uitbuiting. Ook wordt er gekeken naar adres- en woonfraude en wordt nagegaan voor welke werkgevers of uitzendbureaus de bewoners werken.

Burgemeester Ruud Vreeman. „Pandeigenaren die zich niet aan de regels houden en op een onverantwoorde manier mensen huisvesten, gaan we aanpakken.”