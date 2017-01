Drukkerij na 196 jaar onder druk

foto Dirk Jongejans Drukkerij Heijnis & Schipper in Zaandijk is de oudste van de Zaanstreek en tevens een van de oudste van Nederland.

ZAANDIJK - De drukkerijen hebben het zwaar. Papier neemt in gebruik af en nieuwe internetondernemingen die standaard printopdrachten uitvoeren nemen in populariteit toe. De glorieuze jaren zijn voorbij. Toch weet drukkerij Heijnis & Schipper in Zaandijk zich nog steeds staande te houden. Al heeft ook zij het sinds haar ontstaan in 1821 zelden zo moeilijk gehad als nu.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 31-1-2017, 17:38 (Update 31-1-2017, 17:38)

Nog niet zo heel lang geleden was de Zaanstreek een belangrijke producent van drukwerk. ,,Toen wij hier begonnen waren er nog een stuk of...