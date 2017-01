Plan Piet Boon gaat sneuvelen

OOSTZAAN - Het plan van Oostzaans ontwerpicoon Piet Boon voor twee woningen aan De Heul in Oostzaan gaat het niet redden. Dat verklapte fractievoorzitter Bert Jongert van GroenLinks alvast namens de coalitie van GroenLinks, D66 en VVD tijdens een woelige extra commissievergadering vanavond, die ook in het teken stond van een discussie over achterkamertjespolitiek.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 30-1-2017, 21:55 (Update 30-1-2017, 22:01)

Piet Boon wil sinds 2007 een tweetal woningen bouwen aan De Heul, maar de woningen voldoen niet aan de regels van het agrarische bestemmingsplan. Piet Boon stelt dat hij van de gemeente een aantal toezeggingen gehad heeft, om alsnog te mogen bouwen. De coalitie gaat het bestemmingsplan niet loslaten, dat is in het coalitieakkoord zo afgesproken. ,,Het bestemmingsplan is leidend, en dit plan voldoet niet. Kortom volgende week gaat het voorstel het bij de gemeenteraad niet halen’’, aldus Jongert.

,,Dus het agrarische bestemmingsplan is heilig verklaard’’, reageerde een zichtbaar gepikeerde Peter De Wit van de PvdA. Moet Piet Boon boer worden om te mogen bouwen, vraagt hij zich af. De Wit vindt dat het bestemmingsplan niet zo nauw gevolgd moet worden, om ruimte te bieden aan het plan van Piet Boon.

Vorige week maandag stond de kwestie ook op de commissieagenda, toen kwam de commissie er niet uit. Ze wilden meer stukken zien van het al zeer dikke dossier. Onder meer Jongert vond het erg laat dat een grote aantal stukken deels vrijdag en vanmiddag pas aan de raad gestuurd was. Het was reden om de vergadering meteen te beginnen met een drietal schorsingen vanuit de coalitie en de wethouders.

Daarmee was de toon gelijk gezet. Het gaf onder meer oppositielid Teun Flens van het CDA het gevoel dat de zaak in de ’achterkamer’ besloten werd. ,,Besef wat dualisme is’’, zei hij. Daarmee doelde hij op verdeelde taken van regeren en controleren. Als zaken tijdens een schorsing of een achterkamer besloten worden, dan heeft het openbare debat in de gemeenteraad nog maar weinig betekenis.

Ook voorzitter Jan Ras van de commissie had z’n vraagtekens over de vorm. ,,Ik moet mijn ongenoegen uiten over de gang van zaken. Een vergadering op de gang is niet zo netjes.’’

Volgende week komt de gemeenteraad voor de sier bij elkaar om formeel een klap te geven op het plan, waarvan ze al weten dat die het niet gaat redden. Fractievoorzitter Rosemarijn Dral van de VVD roept wethouder Joop Klinkhamer op om in de tussentijd alvast met Piet Boon om de tafel te gaan zitten voor een nieuw plan dat wel haalbaar is.